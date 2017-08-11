Саакашвили отправился в Венгрию

2017-08-11 11:10 | www.apa.az | 4

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отправился в Венгрию.

Как сообщает АПА, об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Поехали с семьей на озеро Балатон. У памятника венгерскому королю Андрашу и его жене, украинской принцессе Анастасии», – говорится в публикации.

Напомним, 26-го июня 2017 года М.Саакашвили был лишен украинского гражданства. На момент принятия данного решения он находился в США. Затем экс-президент отправился в Польшу, а оттуда в Литву.