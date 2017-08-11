Фоторепортаж из музея трупов в Баку

2017-08-11 11:15 | www.oxu.az | 4

Сайт Report подготовил репортаж из музеев кафедры анатомии человека Азербайджанского медицинского университета, где находится до 24 тысяч экспонатов из человеческих тел.

Как передает Oxu.Az, в настоящее время на кафедре четыре музея (Уродства, Опорно-двигательного аппарата, Внутренних органов, Нервной системы).

В музее имеются мумии возрастом более тысячи лет.

Завкафедрой анатомии человека Азербайджанского медицинского университета, заслуженный врач Вагиф Шадлинский сообщил, что после завершения работы с трупами их сжигают в печи. Единственный крематорий в стране находится здесь. Кстати, пепел одного человека весит 800-1000 грамм.

Заслуженный врач также пожаловался на уменьшение количества трупов:

«Если раньше мы получали 20 трупов в год, в прошлом году мы не смогли получить ни одного. В этом году нам доставили только три трупа. Поскольку сейчас тела неопознанных лиц хоронят на безымянном кладбище, а забирать такие трупы мы уже не можем. Иногда бывает так, что мы получаем труп, а через какое-то время объявляются родственники и предъявляют права. Но если над трупом проводилась работа, вернуть его уже не представляется возможным».

По словам Вагифа Шадлинского, трупы доставляются в кафедру спустя 48 часов или через неделю:

«Для предотвращения гниения вены трупов заполняют формалином. Мы стараемся, чтобы трупы не сгнили до следующего семестра. Внутренности, мозги невостребованных трупов используются в музее в качестве препаратов».

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Э.А.

