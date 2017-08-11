Премьер Турции поздравил Рамиля Гулиева - чемпиона мира в беге на 200 метров

2017-08-11 11:18 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым поздравил Рамиля Гулиева – нового чемпиона мира по легкой атлетике в беге на 200 метров. Об этом говорится в сообщении распространенном администрацией премьер-министра.

Отметим, что вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также поздравил Рамиля Гулиева с успешной победой.

Вчера, представляющий Турцию Рамиль Гулиев завоевал золотую медаль в беге на 200 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Гулиев показал результат 20,09 секунды. Второе место занял южноафриканец Вайде Ван Никерк (20,11), который ранее на чемпионате мира в Лондоне стал чемпионом в беге на 400 метров. Бронзу завоевал тринидадец Джерими Ричардс (20,11).

27-летний Гулиев впервые за свою спортивную карьеру стал чемпионом мира по легкой атлетике.

До 2011 года Гулиев выступал за Азербайджан, уроженцем которого он является, но с апреля 2011 года бегун представляет Турцию.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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