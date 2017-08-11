Fitch: Окажет ли правительство капитальную поддержку Expressbank неизвестно

2017-08-11 11:11 | www.apa.az | 3

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Expressbank на уровне «В» со стабильным прогнозом.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в сообщении агентства. Согласно отчету, подтверждение рейтингов Expressbank отражает лишь незначительные изменения в кредитном портфеле банка за последний год. «Наши рейтинги отражают устойчивый капитал, достаточное качество активов, ограниченный доступ к кредитованию в иностранной валюте и достаточную ликвидность. Стабильный прогноз отражает ожидания Fitch, что потенциал дальнейшего ухудшения качества активов может быть покрыт доходами банка и дополнительно смягчен буфером в виде крупного капитала».

Аналитики агентства отметили, что в случае необходимости возможно осуществление реструктуризации кредитов банка. Вместе с тем, эксперты агентства считают, что окажет ли правительство прямую капитальную поддержку Expressbank неизвестно.