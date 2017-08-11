В Саудовской Аравии певца арестовали за дэб на сцене – ВИДЕО

2017-08-11 11:27 | www.oxu.az | 5

Певец и телеведущий Абдалла Аль Шахани арестован в Саудовской Аравии за исполнение запрещенного в стране танцевального элемента дэб.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC News.

Артиста заключили под стражу после выступления на музыкальном фестивале в городе Эт-Таифе. Какое наказание ждет Аль Шахани, не уточняется. Он публично извинился за свой поступок в Twitter.

В Саудовской Аравии дэб был недавно запрещен Национальной комиссией по борьбе с наркотиками. По мнению чиновников, этот танец опасен, так как связан с культурой употребления марихуаны.

Дэб возник около 2012 года в США, в Атланте (штат Джорджия). Его основное движение состоит в том, что танцор опускает голову, словно хочет чихнуть в руку, согнутую в локте, при этом выбрасывает другую руку вбок и вверх. В разное время дэб исполняли бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан, футболист Поль Погба, а также различные знаменитости.

A.C.

