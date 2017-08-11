Когда Шаварш Кочарян заделался пресс-секретарем президента Ирана и официальным представителем МИД России?

2017-08-11 11:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян уже многие годы известен своими странными и порой нелепыми высказываниями касательно всех процессов, происходящих вокруг нагорно-карабахского конфликта.

Однако особенно странно то, что дипломат одной страны позволяет себе перманентно перевирать и «по-армянски» комментировать заявления дипломатических ведомств и международных институтов других стран.

Не раз и не два господин Кочарян на потребу внутренней аудитории начинал расшифровывать тайный смысл сказанных кем-то слов.

Так, в мае этого года Кочарян решил разложить по полочкам заявление главы МИД России Сергея Лаврова, где на деле ничего утешительного для Армении не было.

Также замминистра иностранных дел Армении не гнушается порой "разъяснений" своим согражданам заявлений Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей в отдельности.

Накануне Кочарян решил расшифровать заодно и протокольное заявление президента Ирана, чтоб уж наверняка убедить армянскую общественность в том, что Армения вовсе не страна-изгой, а значимый международный актор.

Комментируя заявление президента Ирана о том, что карабахский конфликт может быть урегулирован только мирным путем (заметим, абсолютно обычное протокольное заявление), Шаварш Кочарян сказал, что и без того очевидно, что Иран и Грузия не заинтересованы в возобновлении в регионе боевых действий.

«Это их позиция, Азербайджан может принять это как мессидж, а мы – как подтверждение уже известной позиции», - сказал он.

Какой именно мессидж должен принять Азербайджан, непонятно. О том, что никто в регионе, кроме Армении, не хочет войны, Баку знает и без наставлений Кочаряна. Скорее уж Ереван должен понять, что оккупация чужих земель однажды неминуемо приведет к очередной вспышке напряженности, которая перерастет-таки в полноценную войну с вовлечением всех региональных игроков. И вряд ли кто-то из них встанет на сторону страны-агрессора. Абсолютный политический вакуум, который образовался вокруг Армении после апрельской эскалации 2016 года на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в регионе Нагорного Карабаха, служит лучшим доказательством того, что никто не хочет связываться с Ереваном, чтобы не замарать себя "званием" пособника страны-оккупанта.

(Автор: Эльмира Таривердиева)