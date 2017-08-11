Азербайджан будет представлен на Международном фестивале мусульманского кино

2017-08-11 11:35 | www.oxu.az | 5

XIII Международный фестиваль мусульманского кино пройдет в столице Республики Татарстан Казани (Россия) 5-11 сентября.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в программу мероприятия вошли фильмы азербайджанских кинематографистов.

Так, в программу короткометражных фильмов вошла картина азербайджано-иранского производства «Голос», а документальный фильм режиссера Теймура Даими «Это любовь» будет представлен в номинации короткометражных фильмов.

A.C.

