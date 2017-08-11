Ричард Хогланд: «Для сторон нагорно-карабахского конфликта настала пора шагов по укреплению доверия»

2017-08-11 11:44 | www.apa.az | 3

«Для сторон нагорно-карабахского конфликта настала пора шагов по укреплению доверия».

Как сообщает АПА, об этом в интервью азербайджанским и армянским службам радио «Голос Америки» сказал сопредседатель МГ ОБСЕ Ричард Хогланд.

Он выразил надежду, что в ближайшее время в этом направлении будут предприняты определенные шаги: «Я понимаю, что на данный момент сложно говорить о полной демилитаризации, но нам нужно снизить вероятность военных столкновений. Необходимо в первую очередь отвести с линии соприкосновения и приграничной зоны снайперов, увеличить число наблюдателей и разместить спецоборудование. Когда две вооруженные стороны находятся друг против друга в сложной местности, вероятность военных столкновений есть всегда».