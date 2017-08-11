Сопредседатель: «Надеюсь, что на очередной встрече президентов будет заявлено о новых шагах»

2017-08-11 11:46 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом в беседе с армянской и азербайджанской службами радио «Голос Америки» заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

Он сказал, что есть рамочный документ, но существуют и шаги и этапы по его достижению: «Основой урегулирования является поиск компромиссов, которые демилитаризируют ситуацию и принесут народам региона мир, благоденствие и безопасность».

Посол также коснулся вопроса влияния отношений Россия-США на переговорный процесс: «Вокруг этой задачи США продолжают работать с Россией, несмотря на обострившиеся отношения двух стран. В нашей работе друг с другом ничего не изменилось, отношения в кругу сопредседателей не изменились. Политики могут сталкиваться между собой, но мы намерены продолжать работу».