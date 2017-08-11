Состоялась церемония закрытия «Кубка моря-2017»

2017-08-11 11:57 | www.apa.az | 3

В Учебно-тренировочном центре ВС Азербайджана состоялась церемония закрытия международного конкурса «Кубок моря-2017», организованного в рамках «Международных армейских игр-2017».

Как сообщат АПА, мероприятие началось с музыкальной программы.

Затем на площадь были вынесены кубок «Победы» и государственные флаги стран-участниц «Кубка моря-2017», объявлены имена победителей «Кубка моря-2017».

По итогам общих оценок, которые дала судейская коллегия, экипажи сторожевого корабля «G-124» ВМС Азербайджана и малого ракетного корабля «Град Свияжск» ВМФ России набрав в общем зачете 246 баллов стали победителями конкурса.

Экипаж ракетного катера «Джошан» ВМС Ирана набрав в общем зачете 234 балла, занял второе место, а экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» ВМС Казахстана набрав в общем зачете 227 баллов, занял третье место.

Кубок и медали командам-победителям вручили замминистра обороны АР генерал-лейтенант Керим Велиев и замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

Было отмечено, что после шести месяцев нахождения в Азербайджане «Кубок Победы» будет передан России. Кроме того, российской команде в качестве награды передадут современный катер.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и России.

Обращаясь к присутствующим на церемонии К.Велиев подчеркнул, что конкурс был проведен прозрачно.

Он также отметил, что азербайджанская сторона создала все условия для проведения конкурса на высоком уровне.

Заместитель министра объявил конкурс «Кубок моря-2017» закрытым.