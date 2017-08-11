Премьер Турции поздравил Рамиля Гулиева

2017-08-11 11:52 | www.oxu.az | 6

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым поздравил Рамиля Гулиева, ставшего чемпионом мира в беге на 200 метров.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на администрацию премьер-министра Турции.

После завоевания золотой медали чемпионата мира Р.Гулиева поздравил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Представляющий Турцию азербайджанский спортсмен Рамиль Гулиев завоевал золотую медаль в беге на 200 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.

Э.А.

