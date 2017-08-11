Премьер Турции поздравил Рамиля Гулиева
2017-08-11 11:52 | www.oxu.az | 6
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым поздравил Рамиля Гулиева, ставшего чемпионом мира в беге на 200 метров.
Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на администрацию премьер-министра Турции.
После завоевания золотой медали чемпионата мира Р.Гулиева поздравил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Представляющий Турцию азербайджанский спортсмен Рамиль Гулиев завоевал золотую медаль в беге на 200 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.