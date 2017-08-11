Названы самые популярные у туристов районы Азербайджана

2017-08-11 12:00 | www.oxu.az | 3

Туристы направляются в регионы с лучшей инфраструктурой, с лучшей организацией, где есть отели различного типа. В этом плане лучшей является северо-западная зона.

Как передает Oxu.Az, об этом советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана Музаффар Агакеримов заявил Modern.az.

Сюда входят Шемаха, Исмаиллы, Габала, Шеки, Гах, а затем Губа-Гусарская зона. Далее можно отметить южную зону, то есть Ленкоран, Масаллы и Лерик. Север и северо-запад особенно популярны у арабских и российских туристов. Хотел бы, чтобы они больше ездили не только на северо-восток и северо-запад, но и в южную зону.

В южном регионе есть и Каспий, и горы, и леса. Неправильная рекламная кампания или другие причины становятся причиной низкой популярности южной зоны у туристов. Также в это регионе количество отелей и уровень сервиса не находятся на удовлетворительном уровне.

М.Агакеримов рассказал о нынешнем уровне регионального туризма: «Региональный туризм больше развит по сравнению с прошлыми годами. Но тем не менее мы не должны стоять на месте. В этих регионах надо построить отели различного типа, здания типа гостиниц, контролировать качество питания. Услуг туристам в регионах все еще не находятся на должном уровне. Если наряду с качеством услуг отрегулировать и цены, то население Азербайджана будет предпочитать отдыхать в регионах. Для этого надо привлечь специалистов. Несмотря на неоднократные предупреждения, предприниматели, соответствующие структуры смотрят на туризм сквозь пальцы. Надо принять радикальные меры.

Уровень туризма в регионах должен быть хотя бы на уровне братской Турции. Значит, где-то есть пробел и мы ведем работу неправильно.

Сейчас в регионах действуют профессиональные школы туризма. Значит, они пока работают не на должном уровне. В Исмаиллы, Габале, Губе, Гусаре и Шеки проводятся курсы по туризму. Но все это не желаемом уровне. Или уровень преподавателей или программы неудовлетворительные».

Л.А.

