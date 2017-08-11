В Ингушетии решили не показывать «Матильду»

2017-08-11 12:07 | www.oxu.az | 6

Единственный кинопрокатчик Ингушетии решил не показывать фильм «Матильда» Алексея Учителя, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

«Просто мы не будем заказывать этот фильм. В республике в мире и согласии проживают представители разных народов и конфессий», - заявил сотрудник кинотеатра «Дружба».

По его словам, они никогда не показывают ленты, где есть сцены, оскорбляющие религиозные чувства верующих, к какой бы конфессии те ни относились.

Ранее сообщалось, что в Москве не планируют запрещать показ «Матильды».

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге не видят препятствий для показа «Матильды».

Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров обращался к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не показывать в республике «Матильду».

A.C.

