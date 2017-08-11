В Азербайджане снимут документальный фильм об апрельских событиях

2017-08-11 12:15 | www.oxu.az | 4

Начались съемки документального фильма «Апрельские герои: От мгновения до вечности».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, проект реализуется Общественным объединением «Центр развития медиа» при финансовой поддержке Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджанской Республики.

Цель проекта – подготовить 30-минутный документальный фильм о доблести, пике шехидства людей, принявших участие, получивших ранения и ставших шехидами в боях в апреле 2016 года.

А.С.

