Али Гасанов навестил семью водителя, погибшего по вине его внука

2017-08-11 12:30 | www.oxu.az | 4

Вице-премьер Азербайджана, председатель Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов посетил семью погибшего 3 августа в ДТП Вагифа Асадова, передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Отмечается, что семья погибшего выразила удовлетворение действиями Али Гасанова.

«Случай... все бывает... Сейчас пресса напала на бедного Наиля Аллахвердиева, хотят уничтожить его. Устроили шоу!», - заявили родственники погибшего в ДТП.

«Али Гасанов пришел, мы задали ему интересующие нас вопросы, он нам на них ответил. Али Гасанову 70 лет, а он поднялся к нам на пятый этаж, пришел к нам домой. Вы и сами видите, как трудно подняться к нам. Али Гасанов сказал, что он сам отвел своего внука в полицию», - сказали члены семьи Вагифа Асадова.

Напомним, что 3 августа на проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП, совершенное водителем автомобиля Mercedes Gelandewagen, внуком вице-премьера Али Гасанова – Наилем Аллахвердиевым.

Этот автомобиль на большой скорости врезался сзади в машину марки ВАЗ-2115, потерял управление и перелетел на побочную полосу проспекта. Там автомобиль сбил троих пешеходов, перевернулся и сгорел. В ДТП пострадали двое граждан Турции – супружеская пара Муталиб и Сонгюль Текиш.

Э.А.