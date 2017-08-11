AZ EN RU TR

ОПЕК+ может пойти на увеличение квот по сокращению добычи

2017-08-11 12:27 | www.trend.az | 5

Участники соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти могут рассмотреть и увеличение квоты, которая в настоящее время составляет 1,8 млн баррелей в сутки. Об этом в интервью общеарабскому изданию Asharq Al-Awsat заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, передает ТАСС.

"Вопрос продления действия соглашения обсуждается сейчас, нельзя исключать и увеличения квот, если такие меры потребуются рынку", - сказал министр, при этом он подчеркнул, что Саудовская Аравия не собирается предпринимать каких-либо мер в одностороннем порядке.

Аль-Фалех также отметил, что не опасается за снижение доли Saudi Aramco на глобальном рынке. "Мы наблюдаем избыток запасов на рынке, который постепенно снижается, и я думаю, что клиенты Aramco где бы то ни было могут возмещать снижение поставок от компании за счет использования этих складских запасов", - считает он.

Ранее в кулуарах министерского мониторингового комитета в Санкт-Петербурге министр говорил журналистам, что Саудовская Аравия поддержит продление сделки после марта 2018 года. По его мнению, из-за того что глобальные запасы нефти снижаются более медленными темпами, чем ожидалось, на фоне роста американской добычи стабилизация рынка может произойти позже первого квартала 2018 года.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Energetika

Son xəbərlər