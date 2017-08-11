Благодарность Трампа Путину привела в ярость американских дипломатов

2017-08-11 12:49 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом пишет «Politico».

Так, один из американских дипломатов, работающих за границей, назвал слова американского президента «возмутительными», отметив, что это может подтолкнуть к увольнению многих штатных сотрудников американского внешнеполитического ведомства.

«Это просто невероятно деморализующе и неуважительно по отношению к тем людям, которые служат своей стране в опасной ситуации», - отметил он.

Другой неназванный сотрудник рассказал Politico о том, что заявление Трампа обескуражило многих. «Я не шучу, мне об этом рассказали за последние пять минут три человека. Все просто поражены. Это невероятно наивное и недальновидное заявление. Это ужасный сигнал всем нашим сотрудникам на местах», - добавил он.

«Спасибо Путину? Я просто не могу описать свою реакцию словами, которые вы могли бы напечатать», - заявил еще один дипломат.

Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Николас Бернс назвал высказывание Трампа «постыдным».

«Он оправдывает дурное обращение Путина с американскими дипломатами», - пояснил он.

Трамп ранее поблагодарил российского президента за сокращение количества американского дипперсонала в России на 755 человек, отметив, что это поможет Вашингтону сэкономить на зарплатах. Politico подчеркивает, что Трамп не подал никаких признаков того, говорит ли он в шутку или всерьез.

Решение о высылке американских дипломатов из России было принято после того, как обе палаты конгресса одобрили законопроект о новых санкциях против Москвы.