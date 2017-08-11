Известный актер: Моя дочь болеет, я не могу прокормить семью – ФОТО

2017-08-11 12:42 | www.oxu.az | 4

Oxu.Az представляет интервью заслуженного артиста Азербайджана Арзу Гусейнова Milli.Az.

- Мы уже давно не видели вас ни в эфире, ни в фильмах и сериалах. Связано ли это с вашим здоровьем?

- С моим здоровьем все нормально, я не хожу по врачам, если пойду, то они найдут сотни болезней. Сейчас у меня проблемы с работой. Телеканалы не приглашают меня ни в сериалы, ни на передачи, так что я не могу продолжать творчество и не могу нормально прокормить семью.

Тогда мне назначили пенсию из-за инвалидности по зрению, а моя дочь больна талассемией. Кроме того, одна их моих сестер живет с нами и тоже получает пенсию. Еще я получаю деньги за почетное звание Заслуженного артиста. Как на эти средства прокормить семью?

- Вы не ходите на свадьбы?

- В последний раз я ходил на свадьбу 8 лет назад. В тот период мое финансовое положение было относительно хорошим. Сейчас я фактически лишен этого. Например, я хочу 30 манатов, а это им невыгодно. Приглашают молодых ребят, которые соглашаются на 10 манатов. Я семейный человек, на такую сумму семью не прокормить.

- А где ваши коллеги по творческому цеху. Не разыскивают вас?

- Есть люди, с которыми мы были близки. Некоторых приглашают в сериалы, но они никогда не скажут, что кто-то нуждается, давайте пригласим и его.

А.С.

