Mastercard и MyDutyFree начали совместную кампанию в Баку

2017-08-11 12:31 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Глобальный провайдер платежных технологий Mastercard совместно с сервисом предзаказа в дьюти-фри MyDutyFree - запустил новую кампанию в Бакинском аэропорту: предварительно заказав товары в MyDutyFree, владельцы карт Mastercard и Maestro получат 15-процентную скидку. Об этом говорится в сообщении Mastercard, распространенном в пятницу.

Для того, чтобы воспользоваться этой кампанией, владельцы дебетовых и кредитных карт Mastercard/Maestro должны предварительно заказать определенные товары на веб-сайте MyDutyFree (www.mydutyfree.net) или же в приложении, которое можно загрузить из App Store и Play Store и ввести промокод MastercardBaku в соответствующую ячейку. В день отъезда пользователи могут получить заказ в кассе «MyDutyFree» в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева - в Терминале 1, совершив оплату с любого типа карты Mastercard.

«Определение роскоши усовершенствовалось, и теперь время стало самым ценным товаром, - сказал менеджер по Азербайджану в Mastercard Альпер Мерич. - Мы в Mastercard стремимся предоставить людям бесценные возможности. Благодаря нашему новому партнерству с MyDutyFree мы выполняем обещание нашего бренда, сводя к минимуму время, затраченное на зоне выезда, и помогая людям проводить свое бесценное время с друзьями и семьей, чтобы надолго запомнить трогательные моменты прощания».

Стоит отметить, что полная сумма покупки должна быть оплачена картами Mastercard/Maestro.

Кампания действительна до конца этого года.

*MyDutyFree - это услуга по предварительному заказу товаров по скидочным ценам из зоны беспошлинной торговли в аэропорту. В настоящее время услуга действует в Азербайджане, России, Украине и Беларуси.