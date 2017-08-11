Прогноз погоды на субботу

2017-08-11 12:53 | www.oxu.az | 6

В субботу, 12 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура на Абшеронском полуострове составит 23-26, днем 31-36, в Баку ночью 23-25, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-65%, днем 45-50%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгя составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане – 26-27, в Тюркяне, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Будет дуть восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39, в горах ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

Э.А.

