В Госдепе недовольны благодарностью Трампа в адрес Путина – ВИДЕО

2017-08-11 13:00 | www.oxu.az | 7

Дональд Трамп поблагодарил Путина за сокращение американской дипмиссии в России, и это привело сотрудников Госдепартамента в ярость, соосбщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Так, один из американских дипломатов, работающих за границей, назвал слова американского президента "возмутительными", отметив, что это может подтолкнуть к увольнению многих штатных сотрудников американского внешнеполитического ведомства.

"Это просто невероятно деморализующе и неуважительно по отношению к тем людям, которые служат своей стране в опасной ситуации", — отметил он.

Другой неназванный сотрудник рассказал Politico о том, что заявление Трампа обескуражило многих. "Я не шучу, мне об этом рассказали за последние пять минут три человека. Все просто поражены. Это невероятно наивное и недальновидное заявление. Это ужасный сигнал всем нашим сотрудникам на местах", — добавил он.

"Спасибо Путину? Я просто не могу описать свою реакцию словами, которые вы могли бы напечатать", — заявил еще один дипломат.

Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Николас Бернс назвал высказывание Трампа "постыдным".

"Он оправдывает дурное обращение Путина с американскими дипломатами", — пояснил он.

Трамп ранее поблагодарил российского президента за сокращение количества американского дипперсонала в России на 755 человек, отметив, что это поможет Вашингтону сэкономить на зарплатах. Politico подчеркивает, что Трамп не подал никаких признаков того, говорит ли он в шутку или всерьез.

Решение о высылке американских дипломатов из России было принято после того, как обе палаты конгресса одобрили законопроект о новых санкциях против Москвы.

И.Ф.