Участники соглашения ОПЕК выполняли его в июле на 75%, с начала года - на 87% - МЭА

2017-08-11 12:37 | www.trend.az | 4

Участники соглашения ОПЕК выполняли его в июле на 75%, с начала года - на 87%.

Об этом говорится в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА), передает ТАСС.

В документе также отмечается, что МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июньским прогнозом - до 97,6 млн баррелей в сутки. Агентство ожидает, что мировой спрос на нефть в 2017 г. вырастет на 1,5 млн баррелей в сутки относительно показателя 2016 г.