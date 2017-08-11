Сотрудники МЧС спасли тонущих в Мингячевирском водохранилище 5 молодых людей

2017-08-11 13:03 | www.apa.az | 6

Сотрудники МЧС спасли тонущих в Мингячевирском водохранилище 5 человек.



Как сообщает местное бюро АПА, сегодня примерно в 12:00 жители города Мингячевир Гейдаров Эльгюн Ильгар оглу (2000 г.р.), Алиев Эльгюн Вейсяль оглу (2000 г.р.), Мамедли Рустам Назим оглу (2000 г.р.), Рустамов Рахман Азер оглу (2000 г.р.), и Алиев Ниязи Асим оглу (1999 г.р.) вышли на прогулку на лодке, арендованную на берегу пляжа Мингячевирского водохранилища.

Молодые люди отплыли от берега на расстояние 5 км и не смогли вернуться. Они потеряли управление лодкой вследствие принятия алкогольных напитков. Лодка перевернулась, и молодые люди начали тонуть.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели расположенной в Мингячевире водолазно-спасательной группы Государственной службы МЧС по надзору за судами малого водоизмещения и спасения на водах.

Тонущие были доставлены на берег и переданы по назначению.