Стал известен прогноз погоды на завтра

2017-08-11 13:04 | www.apa.az | 4

12 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов, северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26°, днем 31-36°, в Баку ночью 23-25°, днем 34-36° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 60-65%, днем 45-50%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 27-28° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Подует умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 34-39°, в горах ночью 15-20°, днем 25-30° тепла.