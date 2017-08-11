В лондонском метро загорелся поезд

2017-08-11 12:55 | www.trend.az | 5

Пожар произошел в поезде лондонского метро, станция закрыта, движение прекращено, передает РИА Новости со ссылкой на британскую транспортную полицию.

"Мы продолжаем работать с пожарной службой Oxford Circus. Станция остается закрытой. Причина пожара в настоящее время не рассматривается как подозрительная", — говорится в сообщении транспортной полиции.

На место происшествия также прибыла команда пожарных. В свою очередь газета Daily Mail сообщила о бегущих в панике пассажирах. Опубликованы кадры задымления в вагоне поезда.