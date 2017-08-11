Племянник Эльдара Султанова погиб в ДТП - ОБНОВЛЕНО

2017-08-11 13:38 | www.apa.az | 5

В Абшеронском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 10 августа около 10:00 в поселке Сарай Абшеронского района автомобиль марки «Hyundai», за рулем которого находился житель поселка Вюгар Джавадов, сбил стоявшего у обочины жителя города Сумгаит Рамиля Алиева. В результате инцидента он скончался на месте происшествия.

В Абшеронском РУП ведется расследование.

Как удалось выяснить АПА, погибший в ДТП Рамиль Алиев приходился племянником руководителю пресс-службы Генпрокуратуры Эльдару Султанову.

Аллах ряхмят элясин!