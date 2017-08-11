Бои в Украине: Есть жертвы

2017-08-11 13:20 | www.oxu.az | 4

За минувшие сутки, 10 августа, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве неподалеку от поселка Пески один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение, передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

По информации украинских военных, боестолкновения шли с применением стрелкового оружия, гранатометов и минометов.

Также сообщается, что опорные пункты украинской армии попали под гранатометный огонь на Приморском направлении.

Э.А.

