В лондонском метро загорелся поезд – ФОТО

2017-08-11 13:30 | www.oxu.az | 4

Пожар произошел в поезде лондонского метро, станция закрыта, движение прекращено, сообщила британская транспортная полиция, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Мы продолжаем работать с пожарной службой Oxford Circus. Станция остается закрытой. Причина пожара в настоящее время не рассматривается как подозрительная», - говорится в сообщении транспортной полиции.

На место происшествия также прибыла команда пожарных. В свою очередь газета Daily Mail сообщила о бегущих в панике пассажирах.

И.Ф.