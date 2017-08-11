В лондонском метро загорелся поезд – ФОТО
2017-08-11 13:30 | www.oxu.az | 4
Пожар произошел в поезде лондонского метро, станция закрыта, движение прекращено, сообщила британская транспортная полиция, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
«Мы продолжаем работать с пожарной службой Oxford Circus. Станция остается закрытой. Причина пожара в настоящее время не рассматривается как подозрительная», - говорится в сообщении транспортной полиции.
На место происшествия также прибыла команда пожарных. В свою очередь газета Daily Mail сообщила о бегущих в панике пассажирах.
И.Ф.