В Баку произошло тяжелое ДТП: погиб 1, ранены 3 человека

2017-08-11 13:40 | www.oxu.az | 4

В Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб 1, были ранены 3 человека.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, информацию распространил сайт министерства внутренних дел.

11 августа в 02:00 на территории поселка Бакиханова Сабунчинского района столкнулись управляемый жителем Баку Шафой Зейналовым автомобиль марки Mercedes и автомобиль Hyundai, за рулем которого находился столичный житель Орхан Мамедов.

В результате ДТП Ш. Зейналов погиб, а О. Мамедов и 2 его пассажира были госпитализированы.

Сабунчинское РУП ведет расследование.

И.Ф.