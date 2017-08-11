Житель Лянкярана оштрафован на крупную сумму за незаконную вырубку деревьев

2017-08-11 13:51 | www.oxu.az | 4

Житель поселка Ашагы Нуведи Лянкяранского района республики Рамик Багиров оштрафован за незаконную вырубку 8 ив на земельном участке, находящемся в собственности муниципалитета данного поселка, сообщает Oxu.Az со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Срубленные деревья диаметром 24-40 см были обнаружены во время рейда, проведенного 1-м территориальным отделом экологии и природных ресурсов (Лянкяран, Лерик, Ярдымлы, Масаллы, Астара, Джалилабад) с целью проверки соблюдения требований экологического законодательства.

Во время разбирательства было установлено, что деревья вырубил Р.Багиров. По факту был составлен протокол, правонарушитель оштрафован на сумму 2450 манатов.

Материалы по данному факту для дачи правовой оценки и избрания в отношении Р.Багирова соответствующих мер были направлены в Лянкяранскую городскую прокуратуру.

И.Ф.