Узбекистан заинтересован в превращении Центральной Азии в зону стабильности - МИД

2017-08-11 13:09 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан был и остается твердым сторонником проведения открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей. Об этом сказал министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов, выступая в пятницу в Ташкенте на открытии международной конференции "Центральная Азия - главный приоритет внешней политики Узбекистана".

«Мы открыты к углублению всестороннего сотрудничества со странами Центральной Азии на основе принципов равноправия и учета интересов друг друга. Ташкент готов к конструктивному диалогу, поиску решений даже самых острых проблем на основе разумных компромиссов», - сказал глава МИД.

Узбекистан, имея общую границу со всеми государствами Центральной Азии, как никто другой, объективно заинтересован в превращении региона в зону стабильности, устойчивого развития и добрососедства.

«Экономически процветающая, безопасная Центральная Азия является для нас абсолютным императивом», - подчеркнул Камилов.

Министр напомнил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзияев еще в своих предвыборных выступлениях определил приоритетом страны сотрудничество со всеми странами региона, так как любые крупные региональные проекты транспортно-коммуникационного и энергетического характера невозможно реализовать без активного взаимодействия со странами региона, не обеспечив высокий уровень их интегрированности.

По словам главы МИД, практическим подтверждением этому являются уже предпринятые Узбекистаном конкретные политико-дипломатические шаги на центральноазиатском направлении.

«Нам реально удалось создать новую политическую атмосферу в регионе, значительно повысить уровень политического доверия с соседями, выйти на прорывные результаты во многих сферах сотрудничества», - сказал Камилов.

Международная конференция «Центральная Азия – главный приоритет внешней политики Узбекистана» организована МИД Узбекистана при участии Информационно-аналитического центра международных отношений, представительства ПРООН и офиса координатора проектов ОБСЕ в Ташкенте.

Целью конференции, в которой участвуют представители международных организаций, послы иностранных государств, аккредитованные в Ташкенте, является информирование международной общественности о сути и содержании политики Узбекистана, направленной на укрепление отношений дружбы и добрососедства с сопредельными государствами, а также о позициях и подходах страны к ключевым вопросам обеспечения безопасности и устойчивого развития в центральноазиатском регионе.

(Автор: Демир Азизов)