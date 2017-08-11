В Беларуси планируется увеличить срок пребывания иностранцев без регистрации

2017-08-11 13:09 | www.trend.az | 4

В Беларуси планируется увеличить срок пребывания иностранцев без регистрации с 5 до 10 дней. Об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Виталий Наумчик, передает корреспондент Белта.

"МВД подготовило проект закона о внесении изменений и дополнений в закон о правовом положении иностранных граждан. В нем в том числе предусматривается увеличение срока освобождения иностранцев от обязательной регистрации с момента въезда - с 5 до 10 дней", - сказал Виталий Наумчик.

Также планируется увеличить для некоторых категорий иностранцев сроки действия разрешений на временное проживание. "В первую очередь это касается инвесторов. Делается это для создания благоприятных условий для развития инвестиционного климата. Сейчас общий максимальный срок при выдаче разрешений на проживание составляет до года. Мы же хотим для этой категории иностранцев увеличить сроки проживания до двух лет", - информировал он.

Законопроектом предусматривается корректировка норм, содержащих основания для временного проживания иностранцев, которые прибыли на обучение. "Расширяется перечень оснований для получения разрешения для тех, кто намерен у нас учиться. Это, думаю, будет способствовать экспорту образовательных услуг", - сообщил Виталий Наумчик.

В июне законопроект внесен в Совет Министров, в сентябре его должны передать в Палату представителей. По словам Виталия Наумчика, соответствующие изменения в законе о правовом положении иностранцев в Беларуси, ориентировочно, могут вступить в силу в декабре 2018 - январе 2019 года.