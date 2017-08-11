Petkim'in İlk Altı Ayda Net Kârı: "655 milyon TL"

2017-08-11 14:55 | www.trend.az | 1

Petkim'in faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) bir önceki yarıyıla göre yüzde 110 oranında artarak 906 milyon TL olarak gerçekleşti. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov: "Üstün nitelikli petrokimya ürünlerimizle Türkiye ekonomisine güç katmaya devam ediyoruz. Güçlü bir Türkiye için çalışmanın verdiği sorumluluk duygusu ve tutkuyla, insan kaynağımızdaki liderlik, paydaşlarımızla yaptığımız doğru işbirliği ve pazardaki güvenilir konumumuzun bu başarıda büyük payı var. Ulaştığımız başarılı sonuçlara, yılbaşında başlattığımız sürdürülebilir verimlilik hedefli 'Petkim Benim' programımız da katkı sağladı. Güçlü organizasyon ve güçlü kültürümüzle her alanda hedeflediğimiz operasyonel mükemmeliyet çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Petkim olarak, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de markamıza ve Türkiye'ye değer katan yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu başarıdan dolayı tüm Petkim ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Petkim, ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. 2016 yılındaki başarılı performansını 2017 yılında artırarak sürdüren Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi Petkim, yılın ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 74 oranında artırarak 655 milyon TL'ye yükseltti.

Petkim'in faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 110 oranında artarak 906 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin net satışları aynı dönemde 2.3 milyar TL'den 3.6 milyar TL'ye çıktı. Net satış artış oranı yüzde 59 olarak gerçekleşti.

Bu yılın altı ayında rekor başarıya imza atan Petkim, 2017 yılının 2. çeyreğinde de net satışlarını geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 56 artırarak 1 milyar 836 milyon TL'ye yükseltti.Petkim'in aynı dönem içinde net kârı da yüzde 33 artışla 304 milyon TL oldu.

Tarihinin en iyi yarıyıl finansal sonucunu gerçekleştiren Petkim, ilk yarıyıldaki kapasite kullanım oranını yüzde 96 düzeyine taşıdı.

Petkim'in, petrokimya pazarındaki avantajlı koşullardan önceki dönemlerde olduğu gibi yüksek seviyede faydalanarak, Polimer ve Monomer ürünlerinde yüksek kârlılık oranlarını yakalamayı başardığını söyleyen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Operasyonel mükemmelliğe doğru güvenle yol alan şirketimiz kesintisiz üretimiyle kapasite kullanım oranını yüzde 96'ya yükseltti. Yalnızca üretimde ve bakımda verimlilik değil, sahip olduğumuz güçlü organizasyonel yapı ve şirket kültürüyle, her fonksiyonda senkronize ve çevik hareket ederek yüksek kârlılık oranları elde ettik. Piyasa koşullarına hızlı adapte olan dinamik yapımız sayesinde, kâr maksimizasyonunda sağladığımız fark yaratan başarıyla Türkiye'ye ve hissedarlarımıza katma değer sağlamaya devam ettik."

Anar Mammadov, üstün nitelikli petrokimya ürünleriyle Türkiye ekonomisine güç katmaya devam ettiklerini belirterek, "Güçlü bir Türkiye için çalışmanın verdiği sorumluluk duygusu ve tutkuyla, insan kaynağımızdaki liderlik, paydaşlarımızla yaptığımız doğru işbirliği ve pazardaki güvenilir konumumuzun bu başarıda büyük payı var. Ulaştığımız başarılara yılbaşında başlattığımız, sürdürülebilir verimlilik hedefli 'Petkim Benim' programımız da katkı sağladı. Petkim'in deneyimli ve başarılı insan kaynağının sahiplendiği bu programla, katma değer yaratan projeleri süratle geliştirip hayata geçiriyoruz.

Her alanda hedeflenen operasyonel mükemmeliyet çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Uygulamanın sonucunu verimlilik ve değer artışı olarak görüyoruz. Sürdürülebilir başarı ve tutarlı yönetimsel süreçlerin şirket içerisinde yarattığı sinerji dışarıya çok güçlü şekilde yansıyor. Daha etkin bakım ve üretim süreçlerimiz, yüksek kapasite kullanım oranına ulaşmamıza fırsat tanırken, azalan maliyetlerimiz başarılı satış performansımız ile birleşince yılın ilk yarısında kârlılıkta yüksek seviyelere erişmemize katkı sağladı. Petkim olarak, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de markamıza ve Türkiye'ye değer katan yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu başarıdan dolayı tüm Petkim ailesine teşekkür ediyorum" dedi.