Doğrudan yabancı yatırım 4 milyar doları aştı

2017-08-11 14:57 | www.trend.az | 1

Merkez bankası verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ilk yarısında 2 milyar 736 milyon dolar düzeyinde olan Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırım (net yükümlülük oluşumu) tutarı, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 108 milyon dolara yükseldi. Böylece yabancıların Türkiye'ye doğrudan yatırım tutarındaki artış oranı yüzde 50,1 oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin yurt dışına doğrudan yatırımı (net varlık edinimi) yatay bir seyirle 1 milyar 645 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'ye haziran ayında 464 milyon dolar doğrudan yatırım yapılırken, geçen yılın aynı döneminde bu tutar 536 milyon dolar düzeyinde olmuştu.

100 dolarlık yatırımın 68 doları Avrupa'dan

Türkiye'de doğrudan sermaye yatırımlarının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-haziran döneminde en fazla yatırım yapan ülkeler sırasıyla İspanya, Hollanda, Katar, Azerbaycan ve Belçika olarak belirlendi.

Yurt dışında yerleşiklerin ilk yarıda Türkiye'deki 4,1 milyar dolarlık doğrudan sermaye yatırımlarının yüzde 24,3'lük bölümü (1 milyar dolar) İspanya tarafından yapıldı.

İlk yarıdaki yatırımların yüzde 20'si (821 milyon dolar) Hollanda, yüzde 13,2'si (541 milyon dolar) Katar, yüzde 7,5'i (308 milyon dolar) Azerbaycan ve yüzde 5,2'si (213 milyon dolar) Belçika tarafından yapıldı.

Kıta bazında bakıldığında ise ilk 6 ayda en fazla yatırımın yüzde 68 ile Avrupa'dan yapıldığı görüldü. Türkiye'ye 2 milyar 785 milyon dolar doğrudan yatırım yapan Avrupa'yı, 1 milyar 143 milyon dolarla Asya izledi. Türkiye'ye söz konusu dönemde Amerika'dan 131 milyon dolar, Afrika'dan 24 milyon dolar ve Avustralya'dan 20 milyon dolar yatırım yapıldı.

İlk yarıda Türkiye'ye yapılan her 100 dolarlık doğrudan yabancı sermaye yatırımının 68 doları Avrupa'dan geldi.

KAYNAK AA