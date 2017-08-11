В ДТП погиб племянник Эльдара Султанова – ОБНОВЛЕНО

2017-08-11 13:58 | www.oxu.az | 3

На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в пресс-службе МВД республики сообщили, что 10 августа в поселке Сарай автомобиль марки Hyundai, за рулем которого находился местный житель Вугар Джавадов, сбил пешехода, жителя Сумгайыта Рамиля Алиева. От полученных травм Р.Алиев скончался на месте.

Абшеронским районным управлением полиции по факту проводится расследование.

Погибший приходится племянником главе пресс-службы Генпрокуратуры Эльдару Султанову.

11:07

Глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов понес тяжелую утрату.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, скончался племянник Эльдара Султанова Рамиль Алиев.

Аллах рехмет элясин!

Э.А.

