Не менее 16 человек погибли при авиаударе НАТО в Афганистане

2017-08-11 14:10 | www.oxu.az | 3

Беспилотники НАТО нанесли авиаудар в районе Хаска Мина афганской провинции Нангархар, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Tolo New.

По словам источника, жертвами бомбардировки стали женщины и дети.

При этом представитель губернатора провинции Аттаулла Хогиани подтвердил информацию о жертвах, отметив, что нет никаких сведений о том, были ли они гражданскими или нет.

В июле в результате авиаудара США, проведение которого было согласовано Пентагоном, погибли 16 сотрудников полиции Афганистана.

И.Ф.