Не менее 16 человек погибли при авиаударе НАТО в Афганистане
2017-08-11 14:10 | www.oxu.az | 3
Беспилотники НАТО нанесли авиаудар в районе Хаска Мина афганской провинции Нангархар, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Tolo New.
По словам источника, жертвами бомбардировки стали женщины и дети.
При этом представитель губернатора провинции Аттаулла Хогиани подтвердил информацию о жертвах, отметив, что нет никаких сведений о том, были ли они гражданскими или нет.
В июле в результате авиаудара США, проведение которого было согласовано Пентагоном, погибли 16 сотрудников полиции Афганистана.
И.Ф.