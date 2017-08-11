SOCAR ввела в эксплуатацию две новые скважины на суше Азербайджана

2017-08-11 13:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR будет дополнительно добывать от 2,9 до 3,65 тысячи тонн нефти ежегодно за счет двух новых скважин, которые сданы в эксплуатацию на сухопутном нефтяном месторождении "Саадан", говорится в сообщении SOCAR, распространенном в пятницу.

Ежесуточный дебет скважин составляет 4-5 тонн нефти. Бурение было осуществлено до продуктивного пласта "Говундаг Майкоп".

Месторождение "Саадан" расположено на территории Прикаспийско-Губинского нефтегазоносного района.

SOCAR реализует программу по стабилизации и увеличению добычи нефти на сухопутных и устаревших месторождениях.

В январе-июне 2017 года SOCAR добыла на офшорных и оншорных месторождениях страны 3,71 миллиона тонн нефти против 3,78 миллиона тонн, добытых за аналогичный период 2016 года.



В прошлом году SOCAR добыла 8,16 миллиона тонн нефти против 8,32 миллиона тонн, добытых в 2014 году. Всего в Азербайджане, по данным SOCAR, в прошлом году было добыто 41,59 миллиона тонн нефти против 42,02 миллиона тонн, добытых в 2014 году.

(Автор: Максим Цурков)

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