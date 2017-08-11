В Комитете парламента Грузии будет поднят вопрос об азербайджаноязычных школах

2017-08-11 15:12 | www.apa.az | 5

Депутат парламента Грузии Руслан Гаджиев встретился с преподавательским составом школ Марнеульского района, где компактно проживают азербайджанцы.

Как сообщает местное бюро АПА, на встрече, которая была проведена по инициативе Союза азербайджанских учителей Грузии, были обсуждены беспокоящие школы вопросы.

На встрече были обсуждены нынешняя ситуация, ошибки, допущенные в учебниках, вопросы повышения уровня преподавания азербайджанского языка и литературы.

По словам Р. Гаджиева, на встрече были выслушаны предложения и рекомендации в связи с проблемами учителей. Депутат отметил, что беспокоящие школы с преподаванием на азербайджанском языке вопросы будут доведены до сведения Комитета парламента Грузии по образованию, науке и культуре, а также Министерства образования и науки.

Отметим, на встрече присутствовали учителя и директора около 50 школ.