Уволен брат бывшего главы ИВ

2017-08-11 14:20 | www.oxu.az | 5

Стала известна причина увольнения начальника 23-го отделения полиции Низаминского района города Баку, полковника-лейтенанта полиции Рафаэля Албабаева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Р. Албабаев был освобожден от занимаемой должности и даже исключен из органов внутренних дел из-за серьезных правонарушений и неправильного выполнения оперативно-розыскной деятельности.

Его заместитель, майор полиции Азер Керимзаде освобожден от занимаемой должности с получением строгого выговора.

А. Керимзаде взят под распоряжение Главным управлением кадров министерства внутренних дел (МВД).

Отметим, что А. Керимзаде является братом бывшего главы Исполнительной власти Сальянского района Таира Керимова.

Э.А.

