Президент Азербайджана поздравил чемпиона мира по легкой атлетике Рамиля Гулиева

2017-08-11 15:22 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Рамиля Гулиева с победой на чемпионате мира по легкой атлетике.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Дорогой Рамиль. Искренне поздравляю тебя с победой на чемпионате мира по легкой атлетике. Хочу отметить, что впервые в истории азербайджанский спортсмен становится чемпионом мира по легкой атлетике. Особую радость вызывает то, что после победы ты поднял флаги Азербайджана и Турции. Это говорит о том, что ты патриот и предан своему народу.

Сегодня ты представляешь Турцию. Но первые шаги в спорте сделал в Азербайджане.

Поздравляю с этой победой и Турцию. В то же время, твоя победа является очередным проявлением дружбы и братства Азербайджан-Турция. В Азербайджане все гордятся тобой. Желаю тебе новых побед».