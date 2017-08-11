Туркменским журналистам впервые разрешили задать вопросы президенту

2017-08-11 14:44 | www.oxu.az | 4

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел расширенное заседание кабинета министров, где местным журналистам было позволено задать вопросы, чего ранее не случалось.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqın.az, об этом сообщает госинформагентство «ТДХ».

Заседание было посвящено итогам визита президента в Баку, а также подготовке ко Дню без автотранспорта, который состоится за 30 дней до начала Азиады – 17 августа.

Журналисты смогли задать два вопроса, полного текста вопросов госинформагентство не приводит. Сообщается, что первый касался перспектив развития стратегических направлений двустороннего взаимодействия, в том числе в топливно-энергетическом секторе и торгово-экономической сфере.

«Ключевым фактором эффективного развития межгосударственных отношений является активизация торгово-экономического сотрудничества. Согласно показателям за шесть месяцев текущего года, объемы товарооборота между Туркменистаном и Азербайджаном по сравнению с аналогичным периодом прошлого выросли на 40%», - ответил на первый вопрос Бердымухамедов.

Второй журналист поинтересовался причинами переноса Дня туркменской дыни на 17 августа. Изначально праздник должен был отмечаться во второе воскресенье августа, то есть 13 августа.

На следующий вопрос президент Туркменистана сказал, что перенос праздника связан с традицией предков, согласно которым гостей нужно встречать национальными сладостями, которые приедут на Азиаду.

А.Г.