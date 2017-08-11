По инициативе Фонда Гейдара Алиева будет проведен «Гянджинский марафон-2017»

2017-08-11 14:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - По инициативе Фонда Гейдара Алиева 17 сентября будет проведен «Гянджинский марафон – 2017».

Обладающий древней историей азербайджанский город Гянджа будет первым, кто примет марафон среди регионов под девизом «Будь с нами в марафоне», «Твори историю силой воли».

Проект нацелен на поддержку развития спорта в регионах, пропаганду здорового образа жизни, а также идей солидарности во имя благородных целей среди людей различного возраста в отдельных регионах Азербайджана.

«Гянджинский марафон-2017» организуется при поддержке Общественного объединения регионального развития (ООРР) Фонда Гейдара Алиева и исполнительной власти Гянджи.

Эксклюзивный партнер марафона - компания "Azercell Telekom".

Реализует проект компания Sport Marketing Group (SMG).

Марафон стартует от "Zəfər Tağı" («Триумфальная арка») в Гяндже, и охватив 17-километровую дистанцию, продолжится по проспектам Низами Гянджеви, Гейдара Алиева, улице Джавад хана, бульвару «Гянджачай», проспекту Шаха Исмаила Хатаи до паркового комплекса Гейдара Алиева.

В «Гянджинском марафоне-2017» может участвовать каждый в возрасте старше 16 лет, прошедший регистрацию.

Регистрация будет проводиться с 14 августа по 17 сентября:

- в офисах "Azercell Telekom" в Гяндже

- в офисах "Azercell Telekom" в Баку

- в центре «Служба "ASAN" в Гяндже

- в Азербайджанском аграрном университете

- в Гянджинском государственном университете

- в Азербайджанском государственном технологическом университете

- в «Доме молодежи» в Гяндже.

Поскольку участие в проводимом в регионе первом марафоне будет оплачено Общественным объединением регионального развития Фонда Гейдара Алиева, физические лица и корпоративные участники оплату за участие вносить не будут.

Награды в «Гянджинском марафоне-2017» предусмотрены в двух категориях. Мужчины и женщины, участвующие в марафоне, будут бороться за первые три места. Обладатели первого места получат 3000 манатов, второго места - 2000 манатов, третьего места - 1000 манатов, также будут вручены подарки, медали и сертификаты.

Подробная информация о новостях в связи с марафоном, тренировками до его начала и процессе регистрации будет размещена на странице «Гянджинского марафона-2017» в Facebook - facebook.com/ganjamarathon и www.ganja.marathon.az

Отметим, что в связи с «Гянджинским марафоном-2017» будет работать информационный центр.

Участники марафона и интересующиеся мероприятием могут обращаться с вопросами по телефону (012) 310 13 31.

Напомним, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева в 2016 и 2017 годах в столице страны был организован «Бакинский марафон» под девизом «Победи ветер!». В этих марафонах участвовали более 20 тысяч человек из Азербайджана и других стран.

Поскольку марафон вызвал большой интерес среди жителей регионов, было принято решение о его проведении и в Гяндже.

(Текст: Кямаля Сеидова)