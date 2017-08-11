Министр образования Грузии предложил раздавать в школах яблоки

2017-08-11 15:00 | www.oxu.az | 5

Министерство образования Грузии начинает в школах кампанию раздачи яблок.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом на пресс-конференции заявил министр образования и науки этой страны Александр Джеджелава.

По его словам, кампания по раздаче яблок начнется с осени в тех тбилисских школах, в которых более 1000 учеников.

В рамках кампании яблоки будут раздавать раз в неделю.

«Это сложный и дорогой проект. Его цель заключается в том, чтобы дети съели яблоко на перемене. Всего в Тбилиси приблизительно от 40 000 до 60 000 учеников. А также мы собираемся начать кампанию, чтобы родители давали детям с собой в школу яблоки», - заявил Александр Джеджелава.

А.Г.