Министр образования Грузии предложил раздавать в школах яблоки
2017-08-11 15:00 | www.oxu.az | 5
Министерство образования Грузии начинает в школах кампанию раздачи яблок.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом на пресс-конференции заявил министр образования и науки этой страны Александр Джеджелава.
По его словам, кампания по раздаче яблок начнется с осени в тех тбилисских школах, в которых более 1000 учеников.
В рамках кампании яблоки будут раздавать раз в неделю.
«Это сложный и дорогой проект. Его цель заключается в том, чтобы дети съели яблоко на перемене. Всего в Тбилиси приблизительно от 40 000 до 60 000 учеников. А также мы собираемся начать кампанию, чтобы родители давали детям с собой в школу яблоки», - заявил Александр Джеджелава.
А.Г.