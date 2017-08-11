В Украине разоблачили группировку, возглавляемую азербайджанцем

2017-08-11 15:08 | www.oxu.az | 6

Прокуратура Харьковской области утвердила подозрение троим мужчинам в организации канала незаконной переправки людей через государственную границы. В организации группы прокуратура подозревает 56-летнего уроженца Азербайджана. Также в преступлении подозреваются 50-летний и 36-летний украинцы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области. Злоумышленники организовали канал нелегальной миграции через украинско-российскую границу. Организатор искал клиентов среди своих земляков. Группировка действовала с февраля 2016 года по май 2017 года.

25 мая этого года трое участников организованной группы были задержаны сотрудниками Управления СБУ в Харьковской области.

Первым человеком, которого злоумышленники переправили в Россию, стал азербайджанец. Он прилетел в Харьков в апреле 2016 года. В аэропорту его встретил организатор группировки и поселил на пару дней в квартире. Затем другие члены группы организовали для иностранца переход границы за пределами пунктов пропуска. За это азербайджанец заплатил 600 долларов. Но мужчину задержали пограничники за 5 метров до российской границы.

В дальнейшем организованная группа просила за свои услуги 800 долларов с одного человека.

В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия.

И.Ф.