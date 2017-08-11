Создание механизмов страхования табаководства в Азербайджане не требует больших усилий - эксперт

2017-08-11 14:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Табаководство - одна из отраслей сельского хозяйства, поэтому страховые условия и договора в данной сфере не будут сильно отличаться от договоров по страхованию других культур, сказал в пятницу Trend эксперт в области страхования Хаял Мамедханлы.

Создание механизмов страхования табаководства предусмотрено в утвержденной накануне Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Государственной программе по развитию табаководства в Азербайджане на 2017-2021 годы.

По мнению эксперта, по отношению к табаководству вполне реально применение существующих механизмов агрострахования.

“Риски по данной культуре вполне могут быть застрахованы. И правила, действующие по отношению к другим сельхозкультурам, полностью применимы по отношению к табаку. То есть, табак вполне можно застраховать от природных катаклизмов и вредителей. Тем самым, в плане страхования табак не требует никакого дополнительного подхода - подсчитывается урожайность, определяется перечень рисков и заключается страховой договор. Это очень простой механизм и не требует специального подхода”, - считает эксперт.

По словам Мамедханлы, то, что табак является однолетней культурой также не должно создавать проблем для страхователей.

“В Азербайджане существуют механизмы страхования, как однолетних, так и многолетних культур. Основным условием договора является то, что страховой случай должен произойти в период действия страхового договора. Также стоит напомнить тот момент, что в агростраховании договор заключается после прорастания семян и появления ростков, когда вопрос получения урожая от растения не вызывает сомнений. Я думаю, что данный момент будет относиться и к табаку - в определенный момент будет проводиться осмотр ростков, после чего и будет заключен договор”, - отметил Мамедханлы.

По его словам, одним из основных моментов в агростраховании является подсчет средней урожайности, на основе которой формируются страховые выплаты.

“Здесь существует несколько возможных механизмов подсчета. Первый - это подсчет на основе данных по средней урожайности за последние пять лет. При отсутствии этих данных берется показатель последних двух лет. Если же нет и этого показателя, то есть сфера достаточно новая, то за основу берется статистика исполнительной власти по посадке культуры и получению урожая в одном районе, на основе которой и рассчитывается средняя урожайность”, - сказал Мамедханлы.

Коснувшись действующих механизмов агрострахования в Азербайджане, эксперт отметил, что страховой договор в среднем заключается сроком на один год, за исключением некоторых случаев, а сумма страховой премии и страховых выплат рассчитываются на основе показателя средней урожайности.

“Обычно страховой договор заключается сроком на один год, и в случае с многолетними растениями ежегодно обновляется. Но есть вероятность завершения договора раньше указанного срока. Это происходит, если вы уже получили урожай, скажем через полгода после заключения договора. В таких случаях страховой договор теряет свою силу до заключения нового. С другой стороны, может возникнуть ситуация когда урожай запаздывает, и стороны могут заключить аддендум (дополнение к страховому договору), подразумевающий увеличение срока действия контракта до получения урожая. Что касается страховой премии, то она вычисляется следующим образом: показатель средней урожайности с гектара умножается на общую посевную площадь, а полученная сумма на стоимость одного килограмма продукции. Полученная стоимость является страховой суммой. К ней применяется определенный коэффициент (от 1,5 процента) и полученная сумма является страховой премией. Страховая выплата же определяется на основе разницы между реальным доходом от урожая и страховой суммой”, - отметил Мамедханлы.

Эксперт также подчеркнул, что на сегодняшний день основной проблемой агрострахования является неосведомленность фермеров о данном виде страхования, тогда как агрострахование ставит определенные условия и перед фермерами, невыполнение которых может привести к отказу компании от страховой выплаты.

“Застрахованный должен выполнять ряд требований – обеспечить своевременное орошение и удобрение земель. Несоблюдение этих условий может стать прецедентом для отказа от выплаты со стороны СК. Также необходимо учесть, что при отсутствии массовости, СК не заинтересованы в страховании аграрной сферы. В целом, сегодня в Азербайджане мало компаний, предоставляющих услуги агрострахования, но наличие массовости может повысить интерес СК к агрострахованию”, - отметил эксперт.

По данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, сборы по рынку агрострахования по итогам первого полугодия 2017 года составили 2,47 миллиона манатов, а выплаты - 1,41 миллиона манатов. При этом на страхование растительной продукции пришлось 1,32 миллиона манатов страховых сборов и чуть более 1,4 миллиона манатов выплат.

Накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении “Государственной программы по развитию табаководства в Азербайджане на 2017-2021 годы”.

Программа направлена на развитие табаководства, углубление сферы переработки табака, обеспечение потребности в сырье действующих в этой сфере перерабатывающих предприятий за счет производства местной продукции, рост прибыльности и экспортного потенциала и повышение занятости сельского населения.

Согласно программе, до 2021 года посевные площади под производство табака должны быть расширены и доведены с нынешних 3200 до примерно шести тысяч гектаров. В таком случае, если взять среднюю урожайность в 2 тонны, ежегодно в Азербайджане будут производиться 12 тысяч тонн сухого табака.

Официальный курс на 11 августа составляет 1,7007 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)