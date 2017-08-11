Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den dünya şampiyonu Ramil Guliyev'e tebrik

2017-08-11 15:35 | www.trend.az | 1

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , 16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan milli sporcu Ramil Guliyev'i kutladı.

İlham Aliyev açıklamasında “Ramil Guliyev'in zaferi Azerbaycan-Türkiye dostluğu ve kardeşliğinin bir sonraki tezahürüdür” dedi.

İlham Aliyev'in tebrikinde şu ifadeler yer aldı : “Ramil, öncelikle seni dünya şampiyonu adını kazanman dolayısıyla yürekten kutluyorum. Belirtmek isterim ki, tarihte ilk defa olarak Azerbaycanlı sporcu hafif atletizm üzere dünya şampiyonu oldu. Bu zafer dolayısıyla Türkiye'yi de kutluyorum. Biz Azerbaycan'da seninle gurur duyuyoruz”

Dün 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede dünya şampiyonu oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 7. gününde, erkekler 200 metre finali yapıldı.

Fenerbahçe'nin sporcusu Ramil Guliyev, 20.09'luk derecesiyle Türkiye'ye erkekler 200 metrede ilk altın madalyasını kazandırarak tarihe geçti.

Güney Afrikalı Wayde Van Niekerk 20.11 ile gümüş, Trinidad Tobagolu Jereem Richards ise 20.11 ile bronz madalya kazandı. Niekerenk, Richards'ı saniyenin binde biri farkla geçerek ikinciliği elde etti.

Milli atlet Ramil Guliyev: Çok inanılmaz bir yarışma oldu

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Guliyev, bu başarıyı elde edebileceğine sene boyunca inandığını dile getirdi.

Atletizmde dünya şampiyonluğunun en büyük isteği olduğunu vurgulayan Guliyev, "Benim için çok inanılmaz bir yarışma oldu. Bunu başarabileceğime sene boyunca inanmıştım. Bundan sonra inşallah olimpiyatta madalya gelir. Usain Bolt burada olsun isterdim ama olmadı. Sıra bizde, inşallah daha iyi olur. Azerbaycan bayrağıyla tur atma isteğim vardı. Ben bunu yaptım. Yarış çok zor geçti. Bütün sporcular çok hazırdı. Yarışta kim kuvvetliyse o kazandı." diye konuştu.

Ramil Guliyev sözlerini kendisine destek olan herkese teşekkür ederek tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya şampiyonu Guliyev'i kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede altın madalya kazanarak hepimizi gururlandıran Ramil Guliyev'i gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.