Состояние пострадавших в резонансном ДТП с участием Gelandewagen

2017-08-11 15:15 | www.oxu.az | 5

Муталлип и Сонгюль Текиш, пострадавшие третьего августа в резонансном ДТП с участием Mercedes Gelandewagen, в настоящее время продолжают лечение в госпитале Гюльхане в Анкаре.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан, Муталлип Текиш в настоящее время находится в отделении реанимации, его состояние остается тяжелым. Сонгюль Текиш продолжает лечение от повреждений в области грудной клетки, ее состояние расценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что супруги Текиш по настоянию родственников перевезены в Анкару для дальнейшего лечения.

Напомним, что 3 августа в 21:30 перед зданием Азербайджанской государственной академии художеств на проспекте Гейдара Алиева Наиль Аллахвердиев, управляя автомобилем марки Mercedes Gelandewagen, затеял гонки с автомашиной марки Mazda.

Двигаясь на высокой скорости, водитель Gelandewagen налетел на попутную автомашину и от столкновения потерял управление. Вылетев с основной дороги на второстепенную, он сбил троих пешеходов и влетел в ограждение, вследствие чего машина загорелась. В результате аварии погибли два человека — пассажир машины и пешеход. Еще два пешехода, супруги из Турции, получили тяжелые травмы.

Известно, что виновник аварии — внук вице-премьера, председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев АР Али Гасанова. Как сообщают отечественные СМИ, Гасанов встретился с родственниками погибшего пешехода.

Шестого августа был задержан водитель автомобиля Mazda Мирмухаммед Исмайлов. Наримановский районный суд избрал в отношении него месяц административного ареста. В тот же день был задержан Аллахвердиев, в отношении которого суд Хатаинского района избрал меру пресечения — арест сроком на четыре месяца. Следствие по факту продолжается.

И.Ф.