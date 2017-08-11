В WhatsApp появится функция денежных переводов

2017-08-11 15:22 | www.oxu.az | 5

В приложение WhatsApp интегрировали платежные услуги. Благодаря этому пользователи вскоре смогут в мессенджере отправлять и получать денежные средства, передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

Сооснователь WhatsApp Брайан Эктон подчеркнул, что их компания теперь будет сотрудничать с системой UPI для осуществления переводов. Недавно вышла тестовая версия приложения.

В ближайшее время пользователи мессенджера смогут ознакомиться с полноценным функционалом. Интеграция платежных систем позволит сразу же отправлять и получать деньги. При этом, будет взыматься комиссия, но точная сумма пока неизвестна.

Тем временем пользователям другого популярного мессенджера Viber разрешили менять связанный с аккаунтом номер телефона.

А.Г.