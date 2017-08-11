В Могадишо террорист-смертник устроил самоподрыв

2017-08-11 14:54 | www.trend.az | 4

Террорист-смертник подорвал себя в столице Сомали Могадишо, погиб военный, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Взрыв прогремел в пятницу напротив мечети.

"Террорист-смертник подорвал себя перед мечетью. Террорист и военный мертвы", — сообщил представитель полиции Мохаммед Хуссейн.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб", имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.