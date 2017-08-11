Ильхам Алиев поздравил самого быстрого азербайджанца
2017-08-11 15:26 | www.oxu.az | 7
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил поздравительное письмо чемпиону мира по легкой атлетике Рамилю Гулиеву.
Как передает Oxu.Az, в письме говорится:
«Дорогой Рамиль,
В первую очередь от всей души поздравляю тебя с завоеванием звания чемпиона мира по легкой атлетике.
Хотел бы отметить, что впервые в истории азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира по легкой атлетике. Особенно отрадно то, что ты поднял флаги Азербайджана и Турции после победы. Это свидетельствует о том, что ты преданный своему народу патриот.
Сегодня ты представляешь Турцию. Но первые шаги в спорте ты сделал в Азербайджане.
Поздравляю и Турцию с этой победой. Твоя победа в то же время служит очередным проявлением дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией. Мы в Азербайджане гордимся тобой.
Желаю тебе новых побед в спорте».