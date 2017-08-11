Ильхам Алиев поздравил самого быстрого азербайджанца

2017-08-11 15:26 | www.oxu.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил поздравительное письмо чемпиону мира по легкой атлетике Рамилю Гулиеву.

Как передает Oxu.Az, в письме говорится:

«Дорогой Рамиль,

В первую очередь от всей души поздравляю тебя с завоеванием звания чемпиона мира по легкой атлетике.

Хотел бы отметить, что впервые в истории азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира по легкой атлетике. Особенно отрадно то, что ты поднял флаги Азербайджана и Турции после победы. Это свидетельствует о том, что ты преданный своему народу патриот.

Сегодня ты представляешь Турцию. Но первые шаги в спорте ты сделал в Азербайджане.

Поздравляю и Турцию с этой победой. Твоя победа в то же время служит очередным проявлением дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией. Мы в Азербайджане гордимся тобой.

Желаю тебе новых побед в спорте».